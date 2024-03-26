Обозреватель Карнова: самозапрет на закупки алмазов из РФ ударил по странам Европы

Европейские торговцы алмазами столкнулись с серьезными убытками из-за антироссийских санкций. В беседе с радиостанцией Sputnik последствия данных мер прокомментировала экономический обозреватель Наталья Карнова.
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