Так удачно подвернувшийся саммит Евросоюза (ЕС) для Владимира Зеленского стал способом продемонстрировать США нерушимую поддержку его европейских спонсоров.
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