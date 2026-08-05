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Царьград

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Кондратьев отчитался Цивилеву о готовности Кубани к отопительному сезону

Кондратьев отчитался Цивилеву о готовности Кубани к отопительному сезону

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отчитался министру энергетики Сергею Цивилеву о подготовке региона к отопительному сезону и стабилизации топливообеспечения, включая приоритетное снабжение предприятий АПК через льготные поставки от нефтяных компаний.

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