Кондратьев отчитался Цивилеву о готовности Кубани к отопительному сезону

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отчитался министру энергетики Сергею Цивилеву о подготовке региона к отопительному сезону и стабилизации топливообеспечения, включая приоритетное снабжение предприятий АПК через льготные поставки от нефтяных компаний.
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