Новых регионов в составе России будет больше, — Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цели России на Украине не изменились — полное уничтожения киевского нацистского режима и освобождение русских земель.
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