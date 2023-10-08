МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Напоминание Олегу Соскину, только ХЕНДЭ ХОХ и АЛЛЕС КАПУТ, а потом марш марш к ногам президента Путина, ну а ОН решит..."ПОЛНЫЙ КРАХ ДЛЯ ...
  • Лев Добрый
    Надо, чтобы их было, как можно больше, а главное информация нужна, пусть дома знают, на каких подземных прогулочных я...АМЕРИКАНЦЫ ИДУТ В...
  • Михаил Е
    Сейчас украинские снаряды вернутся по Израилю.В чём заключается...

Новых регионов в составе России будет больше, — Медведев

Новых регионов в составе России будет больше, — Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цели России на Украине не изменились — полное уничтожения киевского нацистского режима и освобождение русских земель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Всё хорошо, но где конкретика, народ должен знать о регионах, которые хотят в Россию, гораздо больше!👀👍👈😜
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх