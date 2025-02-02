Hot Wheels снова будет выпускать машинки Ferrari

Компания Hot Wheels впервые за 10 лет выпустит на рынок машинки Ferrari. Последняя выпущенная на данный момент машинка, являющая коллаб культовых брендов Hot Wheels и Ferrari, датируется 2014 годом, это была копия суперкара LaFerrari.
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