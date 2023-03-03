Торгпред РФ в Казахстане заявил о наращивании промышленной кооперации Москвы и Астаны

Москва и Астана наращивают сотрудничество в области промышленной кооперации. Об этом в пятницу, 3 марта, в ходе дискуссии в рамках Красноярского экономического форума заявил торговый представитель Российской Федерации в Казахстане Андрей Бабко.
Москва и Астана наращивают сотрудничество в области промышленной кооперации. Об этом в пятницу, 3 марта, в ходе дискуссии в рамках Красноярского экономического форума заявил торговый представитель Российской Федерации в Казахстане Андрей Бабко.
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