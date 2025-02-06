Южноуральцы сутки не могут получить водительские права

Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области закрыты уже сутки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области закрылись в 13:00 в среду, 5 февраля.
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