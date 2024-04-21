«Сан-Хосе» не станет продлевать контракт с Барабановым

Российский нападающий Александр Барабанов покидает клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир, чьи слова опубликованы на клубном сайте, заявил: предстоящим летом, по истечении срока старого контракта, «Шаркс» не будет предлагать Барабанову новое соглашение.
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