Ростех впервые продемонстрирует на форуме «Технопром» двигатель для сверхлегких космических ракет

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех презентует на Международном форуме технологического развития «Технопром» полноразмерный макет двигателя НК-3 для сверхлегких космических ракет «Воронеж».
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