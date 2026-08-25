Ростех
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Ростех

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Ростех впервые продемонстрирует на форуме «Технопром» двигатель для сверхлегких космических ракет

Ростех впервые продемонстрирует на форуме «Технопром» двигатель для сверхлегких космических ракет

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех презентует на Международном форуме технологического развития «Технопром» полноразмерный макет двигателя НК-3 для сверхлегких космических ракет «Воронеж».

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