Сергунина: На московском портале для туротрасли создали общедоступную базу знаний

На портале для представителей туристической отрасли «Russpass. Бизнес» открыли раздел «База знаний». В нем собраны видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства Москвы, рекомендации экспертов для предпринимателей, шаблоны презентаций, типовых документов и многое другое.