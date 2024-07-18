Сергунина: На московском портале для туротрасли создали общедоступную базу знаний

На портале для представителей туристической отрасли «Russpass. Бизнес» открыли раздел «База знаний». В нем собраны видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства Москвы, рекомендации экспертов для предпринимателей, шаблоны презентаций, типовых документов и многое другое.
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