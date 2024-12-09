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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин пропустил матч «Рейнджерс» с «Сиэтлом» из-за рождения ребенка. Куик пропустил 6 шайб после 21 броска

Российский вратарь, недавно подписавший новый контракт с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов, не вошел в заявку команды на матч регулярного чемпионата с «Кракеном» (5:7).

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