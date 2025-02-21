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Умер создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов

Умер создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов

Сегодня, 21 февраля 2025 года, ушёл из жизни Андрей Михайлов, создатель русской радиостанции "Дорожное радио".

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