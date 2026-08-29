Сможете решить все 15? Загадки, на которых легко ошибиться

Ваш мозг любит сложные задачи? Тогда приготовьтесь: некоторые загадки покажутся элементарными, пока вы не попробуете найти правильный ответ.
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