Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Сможете решить все 15? Загадки, на которых легко ошибиться

Сможете решить все 15? Загадки, на которых легко ошибиться

Ваш мозг любит сложные задачи? Тогда приготовьтесь: некоторые загадки покажутся элементарными, пока вы не попробуете найти правильный ответ.

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