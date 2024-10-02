Ближайшая соратница экс-мэра Челябинска ушла в отставку

Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская покинула администрацию города. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская уволилась из городской администрации с 1 октября.
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