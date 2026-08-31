Министр финансов США объявил о еженедельном введении новых санкций против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентству Reuters сообщил о намерении своего ведомства еженедельно вводить новые пакеты вторичных санкций против Ирана.
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