В 2024 году капитальный ремонт планируют провести в 209 домах Смоленска

Минимальная стоимость работ в одном из них - 1,5 миллиона рублей В 2024 году капитальный ремонт планируется провести в 209 многоквартирных домах (МКД) областного центра, следует из постановлений городской администрации, утвердивших перечни строений для проведения работ.
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