В 2024 году капитальный ремонт планируют провести в 209 домах Смоленска

Минимальная стоимость работ в одном из них - 1,5 миллиона рублей В 2024 году капитальный ремонт планируется провести в 209 многоквартирных домах (МКД) областного центра, следует из постановлений городской администрации, утвердивших перечни строений для проведения работ.