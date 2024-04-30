Анчелотти высказался о ничьей в первом матче «Баварии» и «Реала»

Карло Анчелотти прокомментировал результат первого матча своей команды в полуфинале Лиги чемпионов. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от матча своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией».