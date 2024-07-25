Быстренько пробежимся по приметам 25 июля. Проклов день сегодня отмечается в народном календаре (Прокловы росы).
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Быстренько пробежимся по приметам 25 июля. Проклов день сегодня отмечается в народном календаре (Прокловы росы).