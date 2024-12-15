Абхазия накрылась Пицундой - осталась без туристов на фоне ограничений с деньгами, светом и мандаринами

Алексей Сафронов Вместо того чтобы изначально строить сугубо выгодные и прозрачные для всех экономические отношения, Россия и с этими горными баранами с самых первых дней старалась (причём в ущерб своим гражданам) не только безвозмездно подкармливать "гордых" абхазов, но и потакать всем их прихотям в отношении "свободы" от России.

Алексей Сафронов ...да, "наверное народ России не только живет богато", но и, при всём своём "богатстве" втч ума, к сожалению никак не может повлиять на политику своего высшего гос. Руководства, которое допускает подобную роскошь по содержанию небратьев в ущерб себе. "Грустно девочки", очень удачно сказал недавно ввп нам дуракам, которые ничего не могут изменить по серьёзным вопросам...