Ночные удары по Киеву: уничтожен крупнейший склад вооружений НАТО Юлия ЧелкановаВ украинской столице минувшей ночью произошла серия мощных взрывов на фоне продолжительной воздушной тревоги.
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