Саше пришлось отстреливаться, чтобы спасти семью от этнической банды

Максим Чернышов что то уже давно прогнило в датском королевстве. я имею в виду конечно россию. наши законы защищают преступников. наши представители должные защищать закон только деньги получают. но простые граждане не в праве на права. как вообще они смеют заикаться о своих правах? мое мнение, зачем нам такое государство которое не защищает своих граждан?

Лия Гарифулина Гуркина Групповое преступление 4 и 5 лет???? Вот это судьи!! Сколько же им заплатили за такой приговор???