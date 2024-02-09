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Саше пришлось отстреливаться, чтобы спасти семью от этнической банды

Саше пришлось отстреливаться, чтобы спасти семью от этнической банды

Стоп-мигрант Суд в Ивановской области отправил за решетку двоих участников нападения на дом  Александра Краснова из Кохмы.

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Комментарии
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Максим Чернышов
что то уже давно прогнило в датском королевстве. я имею в виду конечно россию. наши законы защищают преступников. наши представители должные защищать закон только деньги получают. но простые граждане не в праве на права. как вообще они смеют заикаться о своих правах?  мое мнение, зачем нам такое государство которое не защищает своих граждан?
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1 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Групповое преступление 4 и 5 лет???? Вот это судьи!! Сколько же им заплатили за такой приговор???
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1 час.
Станислав Животовский
Кога чинуша сидит в теплом кабинете, который еще и охраняется, то он хорошо видт что в данной ситуации превышен предел самообороны, но если ээтот чиновник попадет в темную подворотню, без ораны, против топы, то он свое мнение быстро поменяет... .
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26 мин.

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