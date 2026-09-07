Спорт и диета
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Спорт и диета

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Личный рейтинг круп: какие каши действительно работают на здоровье, а какие лишь занимают место в тарелке

Личный рейтинг круп: какие каши действительно работают на здоровье, а какие лишь занимают место в тарелке

За годы изучения нутрициологии и работы с людьми, которые хотят пересмотреть свои пищевые привычки, я всё чаще замечаю одну и ту же картину: каша по утрам воспринимается как некий универсальный символ правильного питания.

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