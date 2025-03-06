Ставропольский чиновник "сломал систему" жилищных сертификатов. В Сети аплодируют: "Потрясающий пример!"

Скандальную "систему" с жилищными сертификатами, которая в последнее время всё больше возмущает жителей многих регионов России, сломал ставропольский чиновник - глава Советского городского округа Сергей Гультяев.
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