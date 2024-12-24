Ольга Павлова: Главное богатство России - духовные ценности традиционных конфессии

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова приняла участие в круглом столе, который прошел на площадке Духовного управления мусульман Республики Татарстан по инициативе Комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Общественной палаты РТ.