Ольга Павлова: Главное богатство России - духовные ценности традиционных конфессии

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова приняла участие в круглом столе, который прошел на площадке Духовного управления мусульман Республики Татарстан по инициативе Комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Общественной палаты РТ.
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