Иран заявил США, что не хочет региональной эскалации

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Тегеран сообщил США по закрытым каналам, что не хочет дальнейшего распространения войны между Израилем и ХАМАС, но также предупредил Вашингтон, что региональный конфликт может быть неизбежен, если израильские атаки на сектор Газа продолжатся.
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