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Иран заявил США, что не хочет региональной эскалации

Иран заявил США, что не хочет региональной эскалации

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Тегеран сообщил США по закрытым каналам, что не хочет дальнейшего распространения войны между Израилем и ХАМАС, но также предупредил Вашингтон, что региональный конфликт может быть неизбежен, если израильские атаки на сектор Газа продолжатся.

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