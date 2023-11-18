Иран заявил США, что не хочет региональной эскалации

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Тегеран сообщил США по закрытым каналам, что не хочет дальнейшего распространения войны между Израилем и ХАМАС, но также предупредил Вашингтон, что региональный конфликт может быть неизбежен, если израильские атаки на сектор Газа продолжатся.