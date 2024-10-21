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Царьград

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BI: экономика США вступает в новый суперцикл с инфляцией и нестабильностью

BI: экономика США вступает в новый суперцикл с инфляцией и нестабильностью

В американской экономике начинается суперцикл, который изменит денежные потоки в мире.В экономике США начинается новый суперцикл, пришедший на смену периоду роста.

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