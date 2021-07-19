Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Александр Седнев: «У нас в составе было много дебютантов. Хочу пожелать им большой и длинной дороги в большом футболе»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч 2-го тура группового этапа Кубка Казахстана против СДЮСШОР №8 (3:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх