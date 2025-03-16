Ушаков назвал призыв к перемирию попыткой дать ВСУ время на перевооружение

РИА Новости/Станислав Красильников Москва рассматривает призыв к перемирию на Украине как попытку предоставить боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) время на перевооружение, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
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