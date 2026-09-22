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Царьград

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Благоустройство сквера Бориса Рыжего в Екатеринбурге отложили до 2027 года

Благоустройство сквера Бориса Рыжего в Екатеринбурге отложили до 2027 года

Благоустройство сквера имени Бориса Рыжего на Вторчермете отложено на 2027 год, а предусмотренные на 2026-й 17 миллионов рублей перенесены на следующий год.

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