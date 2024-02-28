Трехдневный траур объявили в Саянске в связи со смертью мэра города

После смерти мэра Саянска Олега Боровского в городе объявлен траур. Он продлится до 1 марта. В этот день в Каменном зале Дворца культуры «Юность» состоится прощание с Олегом Боровским, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.