Трехдневный траур объявили в Саянске в связи со смертью мэра города

После смерти мэра Саянска Олега Боровского в городе объявлен траур. Он продлится до 1 марта. В этот день в Каменном зале Дворца культуры «Юность» состоится прощание с Олегом Боровским, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
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