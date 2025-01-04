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Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» против «Брайтона», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье

В субботу «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Арсенал» – с «Брайтоном».

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