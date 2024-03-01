Монетизация Telegram-каналов может обойти Россию стороной. Из-за криптовалюты

После мартовского расширения рекламной платформы Telegram обещает переводить владельцам каналов половину выручки от нее в криптовалюте ToncoinКак сообщает «Коммерсантъ», в марте Telegram пообещал рекламодателям из «около сотни новых стран» подключить их к встроенной в мессенджер платформе.