Монетизация Telegram-каналов может обойти Россию стороной. Из-за криптовалюты

После мартовского расширения рекламной платформы Telegram обещает переводить владельцам каналов половину выручки от нее в криптовалюте ToncoinКак сообщает «Коммерсантъ», в марте Telegram пообещал рекламодателям из «около сотни новых стран» подключить их к встроенной в мессенджер платформе.
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