Рогов: Киев может устроить провокацию против России перед инаугурацией Трампа

Киевский режим может устроить "кровавую провокацию" в отношении России в ближайшее время. Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, рассказал, что получает информацию о планируемой украинскими силами провокации в отношении регионов России.