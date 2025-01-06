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Рогов: Киев может устроить провокацию против России перед инаугурацией Трампа

Рогов: Киев может устроить провокацию против России перед инаугурацией Трампа

Киевский режим может устроить "кровавую провокацию" в отношении России в ближайшее время. Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, рассказал, что получает информацию о планируемой украинскими силами провокации в отношении регионов России.

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