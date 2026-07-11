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Прибалтийские страны ответили на обвинения в предоставлении неба для ударов по России

Прибалтийские страны ответили на обвинения в предоставлении неба для ударов по России

Посольства Литвы, Латвии и Эстонии опровергли эту информациюВременные поверенные Литвы, Латвии и Эстонии в Москве передали в МИД РФ совместное заявление, в котором отрицается предоставление воздушного пространства стран Балтии для атак украинских беспилотников на Россию.

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