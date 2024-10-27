Цапник тает на глазах

Поклонники актера не сразу смогли узнать его на премьере фильма «Огниво». Ян Цапник с дочкой Елизаветой Геннадий Авраменко/Пресс-служба мероприятия Поклонники актера не сразу смогли узнать его на премьере фильма «Огниво», куда Ян приехал вместе с дочкой Елизаветой.
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