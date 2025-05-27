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Трамп назвал условие для бесплатного подключения Канады к «Золотому куполу»

Трамп назвал условие для бесплатного подключения Канады к «Золотому куполу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что подключение к системе противоракетной обороны «Золотой купол» может обойтись Канаде в $61 млрд, но в случае присоединения в состав США эта система станет для Канады бесплатной.

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