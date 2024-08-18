Захарова опровергла информацию WP о непрямых переговорах России и Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию американской газеты The Washington Post о том, что атака ВСУ в Курской области якобы сорвала непрямые переговоры России и Украины в Катаре.
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