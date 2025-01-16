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Царьград

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В Ростове две пенсионерки-родственницы из кабинета врача отправились в "скорую" с инфарктом

В Ростове две пенсионерки-родственницы из кабинета врача отправились в "скорую" с инфарктом

На данный момент женщины находятся в стабильном состоянии.В городской поликлинике №16 Ростова-на-Дону врачи отделения медицинской профилактики обнаружили у двух пациенток 74 и 72 лет острый инфаркт миокарда.

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