Никита Михалков станет рассказчиком в фильме «Батя 2. Дед»

Никита Михалков озвучил весь фильм, создавая эффект диалога со зрителемИзвестный режиссер, актер, продюсер и сценарист Никита Михалков выступит в роли рассказчика в продолжении народной комедии «Батя» – «Батя 2.
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