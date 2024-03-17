15 человек, которые увидели нечто странное, что заставило почесать затылок в недоумении

Взрослые умеют делать деловой вид, будто мы такие серьезные и занятые люди. Но на самом деле мы тоже многое не знаем, и иногда сами удивляемся тому, насколько даже простые вещи могут поставить нас в тупик.
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