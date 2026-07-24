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Пятый канал

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«Дергать вверх»: Набиуллина о вероятности изменений ключевой ставки

«Дергать вверх»: Набиуллина о вероятности изменений ключевой ставки

Исключить возможность повышения ключевой ставки невозможно. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике сказала глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

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