Удар гиперзвуковых ракет по Киеву: идёт уничтожение энергетики (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России ударила гиперзвуковыми ракетами по Киеву. «Ракеты летят с чрезвычайно высокой скоростью — предварительно, это „Циркон“ со скоростью до 7000 км/ч.
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