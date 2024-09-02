Россия внесёт изменения в свою доктрину применения ядерного оружия

"Россия внесет изменения в свою доктрину применения ядерного оружия в ответ на то, что она считает западной эскалацией войны на Украине", - цитируют СМИ заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в воскресенье.
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