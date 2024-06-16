Уважаемые Кацманы поинтересовались, каким количеством боеголовок Россия будет выплачивать 486 миллиарда долларов "нанесенного Украине ущерба".
Как Запад хочет России копейку за рубль продать
Комментарии
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Людмила Лиханова
Сейчас идет планомерная зачистка мужского и не только населения 404 по завету гниды и его хозяев. Так что в конце-концов останется немного более-менее адекватных кто хочет жить. Вот они -то и будут восстанавливать но не усраину, а Россию. А мы не спешим. Свободные территории проще осваивать. Так что...беги, беги,...хотя...кому все эти дурачки нужны?😀😀😀😀
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1 час.
СТ
Сергей Торопчин
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1 час.
dverry garry
тебя , поцоватого, точно не попросим
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4 мин.
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