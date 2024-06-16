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Как Запад хочет России копейку за рубль продать

Как Запад хочет России копейку за рубль продать

Уважаемые Кацманы поинтересовались, каким количеством боеголовок Россия будет выплачивать 486 миллиарда долларов "нанесенного Украине ущерба".

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Сейчас идет планомерная зачистка мужского и не только населения 404 по завету гниды и его хозяев. Так что в конце-концов останется немного более-менее адекватных кто хочет жить. Вот они -то и будут восстанавливать но не усраину, а Россию. А мы не спешим.  Свободные территории проще осваивать. Так что...беги, беги,...хотя...кому все эти дурачки нужны?😀😀😀😀
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1 час.
СТ
Сергей Торопчин
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1 час.
dverry garry
тебя , поцоватого, точно не попросим
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