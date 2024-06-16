Как Запад хочет России копейку за рубль продать

Людмила Лиханова

Сейчас идет планомерная зачистка мужского и не только населения 404 по завету гниды и его хозяев. Так что в конце-концов останется немного более-менее адекватных кто хочет жить. Вот они -то и будут восстанавливать но не усраину, а Россию. А мы не спешим. Свободные территории проще осваивать. Так что...беги, беги,...хотя...кому все эти дурачки нужны?😀😀😀😀