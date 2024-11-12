Карелия в числе лучших по реализации нацпроекта «Здравоохранениe»

За 10 месяцев текущего года региональный Минздрав выполнил все запланированные мероприятия региональных проектов, входящих в состав нацпроекта На заседании рабочей группы по мониторингу, анализу и контролю за реализацией национальных проектов Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО Карелию отметили в числе регионов Северо-Запада, лучших по реализации нацпроекта в январе-октябре 2024 года.