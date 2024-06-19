Собянин назвал основные задачи развития системы социальной защиты Москвы

Обеспечение неукоснительного выполнения социальных обязательств перед жителями Москвы, сохранение лучших традиций и внедрение более гибких и эффективных методов поддержки населения - это ключевые задачи правительства Москвы в области социальной защиты на период до 2030 года.
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