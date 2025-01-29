Медведчук: Зеленский, запретив переговоры с Путиным, загнал себя в тупик

Виктор Медведчук, руководитель движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной киевским режимом политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", заявил, что Владимир Зеленский, подписав в 2022 году указ о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, загнал сам себя в полный тупик безысходности.