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Медведчук: Зеленский, запретив переговоры с Путиным, загнал себя в тупик

Медведчук: Зеленский, запретив переговоры с Путиным, загнал себя в тупик

Виктор Медведчук, руководитель движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной киевским режимом политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", заявил, что Владимир Зеленский, подписав в 2022 году указ о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, загнал сам себя в полный тупик безысходности.

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