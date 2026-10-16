Ни одна санкция Евросоюза (ЕС) не будет снята с России до прекращения конфликта на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен в беседе с журналистами.
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