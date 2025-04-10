Россиянин попал под поезд и выжил

Житель Выксы Нижегородской области попал под поезд и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash. На представленном видеоролике видно, как россиянин оказывается на путях в районе переезда прямо перед локомотивом.
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