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Россиянин попал под поезд и выжил

Россиянин попал под поезд и выжил

Житель Выксы Нижегородской области попал под поезд и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash. На представленном видеоролике видно, как россиянин оказывается на путях в районе переезда прямо перед локомотивом.

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