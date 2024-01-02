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Военное обозрение

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Зеленский назвал основную цель Украины на 2024 год в конфликте с Россией

Зеленский назвал основную цель Украины на 2024 год в конфликте с Россией

Глава киевской хунты дал интервью британскому журналу, в котором не стал широко распространяться о задачах, стоящих перед украинской армией в 2024 году.

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